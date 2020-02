Oeps, auto schiet achteruit en ramt winkel in Ommen

Kindplein West Ommen weer een stap dichterbij: voorlopig ontwerp klaar

9:00 Het voorlopig ontwerp voor Kindplein West is gepresenteerd aan de ouders en aan buurtbewoners van de wijk Dante Zuid in Ommen. Het plan behelst een gezamenlijk energieneutraal onderkomen voor de openbare basisschool De Dennenkamp, de christelijke basisschool Het Koloriet, de gereformeerde basisschool Guido de Brès en de kinderopvang De Kleine Kunst. In totaal zullen er circa 500 leerlingen in het scholencomplex ondergebracht worden.