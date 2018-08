Of je worst lust op Vilsterse boerenmarkt

En weer was er de maandelijkse Boerenmarkt in Vilsteren. Sinds dit voorjaar worden gezonde en regionale producten aangeprezen. Gewild is het bij de liefhebbers van pure producten. En Gewild is ook de naam van een van de standhouders.

Er liggen worsten bij Gewild, te kust en te keur. Met noten, kruidnagel, chorizo, venkel en andere smakelijke toevoegingen. Worst met truffels is het plan om te gaan maken. Het vlees komt niet alleen van scharrelvarkens uit de regio, maar ook van reeën en er ligt zelfs een worst gemaakt van zwijnenvlees.

Gerald Pen

Gerald Pen uit Lemele runt onder deze naam de toko die worsten verkoopt. Hij is boswachter en jager op de Lemelerberg en ook slager in dit dorp. En dat is een bijzondere combinatie waarbij drie verschillende petten op het hoofd staan. Hij benadrukt met klem dat hij deze functies naar eer en geweten vervult en duidelijk een grens ertussen trekt. ,,Jagen is geen eigen gewin. Wanneer ik drie varkens moet schieten, dan schiet ik er drie. Niet meer. De regels zijn ontzettend streng. Jaag ik voor mijn eigen slagerij, dan ben ik mijn jachtakte kwijt. In de jagerswereld is men daar ontzettend streng in."

Wroetende varkens

Het grootste deel van zijn worsten wordt gemaakt van wroetende varkens die een goed leven hebben gehad en niet even in de bio-industrie zijn vet gemest. Dat kun je zien aan de worsten, ze kleuren donker. Van een varken met een gewicht van 150 kilogram haalt hij 60 kilogram vlees. Een derde is ingewanden en dus afval en een derde is huid, kop en poten. Alleen bij grote slachterijen wordt alles gebruikt, door onder andere export naar verre landen. Vlees van wild haalt hij uit de regio, tot in Bad Bentheim. Deze jacht is geen zekerheid, waardoor zijn aanbod iedere maand weer anders is op deze markt naast het terras van Herberg De Klomp.

Hogere prijs

Dat de prijzen duidelijk hoger liggen dan in de supermarkt, nemen de klanten voor lief. ,,Hier komen niet alleen de toeristen en eigen bevolking, maar ook mensen met een goede beurs. Het is nu hoogconjunctuur dus dat loopt goed. En we staan hier iedere maand. Ook in de herfst en winter, we hebben inmiddels een vaste kern. Dan wordt het ook erg gezellig, dan gaan de vuurkorven aan", vertelt Pen terwijl de stukjes worst worden uitgedeeld aan voorbijgangers. ,,Lust je deze worst?"