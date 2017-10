OM: celstraf na bedreigingen op camping in Ommen

Met ontbloot bovenlijf en een ijzeren staaf in zijn hand bedreigde een 43-jarige man uit Giethem diverse recreanten op een camping in Ommen. Donderdag werd 4 maanden cel tegen hem geëist.

Diverse personen deden aangifte van bedreiging na het gebeuren op 8 juli 2016. Jakob K. is allesbehalve een onbekende bij politie en justitie: een dag voor de zitting in Zwolle stond hij voor het hekje bij de politierechter in Assen. En op 18 oktober moet hij zich nog verantwoorden voor hetgeen aan 8 juli voorafging. De man ging op 8 juli flink door het lint. Hij stak ook dronken vuurwerk af op de camping.

In en bij zijn caravan werd in totaal 11 kilo aan illegaal zwaar professioneel vuurwerk gevonden. Na de bedreigingen werd hij opgepakt en wist hij nog een ruit van een politie-auto in te trappen. ,,Deze man pleegt sneller feiten dan wij hem kunnen vervolgen'', zei de officier van justitie. De situatie op de camping was zo bedreigend dat een aangever met zijn kind in een auto is gaan zitten, kennelijk klaar om weg te rijden.