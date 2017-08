OM eist celstraf voor doldwaze rit in Ommen

Met bijna 120 kilometer per uur raasde een bestelbus in de nacht van 3 op 4 januari over de Heinoseweg bij Ommen. De bestuurder deed verwoede pogingen een hem achtervolgende wagen af te schudden. Die achtervolger stond donderdag terecht op verdenking van een poging doodslag. ,,U zei tegen de politie dat u uw spel nog af wilde maken.''

Het computerspel Grand Theft Auto (GTA) kwam donderdagmiddag meerdere keren ter sprake in de rechtszaak tegen de 40-jarige Zwollenaar Menno K. De man speelde 's nachts dit spel op de computer en sliep overdag. Na de aanhouding die nacht zei hij tegen agenten iets over GTA en dat hij het spel nog af moest maken. Reed hij die nacht als een razende over de Heinoseweg met het idee dat hij het spel aan het spelen was? Doel van dat spel is om auto's te stelen en dat leek precies wat hij van plan was. Het was ook de gedachte van de 27-jarige bestuurder van de Opel Combo die deze nacht tegen half drie bij een stoplicht stil stond. K. stond in de wagen achter hem, stapte op de Opel af en greep de bestuurder door het geopende raam.

De 27-jarige wist weg te komen, waarna de achtervolging startte. Hierbij zou K. tot vijf keer toe gepoogd hebben de Combo van de weg te rammen. Bij de laatste poging spinde de Toyota Aygo van K. die daarna op de naastgelegen weghelft tot stilstand kwam. Een tegemoet rijdende vrachtwagen wist op tijd te stoppen maar vervolgens was die chauffeur het volgende slachtoffer. Een toegesnelde derde man wist K. uit te schakelen door hem op zijn hoofd te slaan met een moersleutel.

Eis

Onderuitgezakt in zijn stoel voor de rechters herinnert K. zich nog maar weinig van die nacht. Hij denkt dat hij toen in een psychose zat. De officier van justitie zag iemand voor zich zitten die passief is en veel zelfmedelijden heeft. ,,Die GTA-wereld is misschien werkelijkheid geworden. Meneer zat toen te veel achter de computer.'' K. was een poging doodslag ten laste gelegd, maar dat ging de officier te ver. Vooral omdat hij met een licht 'karretje' tegen de veel zwaardere Opel Combo botste. Wel zag hij er een poging in tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het OM gelooft niet dat K. toen in een psychose verkeerde. Hij wist nog wel wat hij deed en zal dus ook een straf moeten krijgen, vond de officier. Hij eiste 30 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk.

Toeval