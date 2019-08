OM eist vier jaar cel voor betasten en fotograferen van minderjarige meisjes tijdens scoutingkamp in Ommen

De Scouts uit Drachten gingen in juli 2017 op kamp op het terrein Ada’s Hoeve in Ommen. De 20-jarige Sjors S. ging mee als hulpleider. Hij maakte foto’s van twee douchende meisjes van 7 en 8 jaar oud en zat aan hun geslachtsdelen. De foto’s verspreidde hij vervolgens op een kinderpornonetwerk. Hij was niet alleen lid van dat netwerk, maar ook een van de mensen die hielp dit forum in de lucht te houden. Mede dankzij zijn imposante verzameling kinderporno en zijn computerkennis behoorde hij tot de top van deze organisatie.

Half miljoen afbeeldingen van kinderporno

Het OM houdt hem medeverantwoordelijk voor de verspreiding van een half miljoen kinderpornografische afbeeldingen. De foto’s van de meisjes op het kamp in Ommen werden door de Australische politie van het ‘dark web’ geplukt en in een database geplaatst. Uiteindelijk wist de Nederlandse politie de identiteit van de slachtoffers te achterhalen.

Toen duidelijk werd waar de foto’s gemaakt waren, werd al snel de link gelegd met S. Hij was namelijk geen onbekende van politie en het OM in Friesland. In 2014 was hij al eens opgepakt voor bezit van kinderporno. Hem werd een tweede kans gegund en het OM zag af van vervolging. Maar de avond na de aanhouding ging hij opnieuw op fora op zoek naar kinderporno, aldus de officier van justitie.

Douchehokje

Op de zitting in de rechtbank in Zwolle werd vanmorgen bovendien bekend dat S. ook op een tweede zomerkamp in Ommen over de schreef was gegaan. In 2018 maakte hij heimelijk zeven foto’s in een douchehokje. Op fora voor pedoseksuelen deelde hij tips hoe dit te doen. Ook dit feit heeft hij bekend. Er waren veel ouders in de twee rechtszalen die voor de zaak waren vrijgemaakt.

De moeder van een van de slachtoffers had twee dochters op het bewuste kamp in Ommen. Ze is bang dat de foto’s van haar dochter nooit van het internet verdwijnen. Ook andere ouders delen die angst. ,,Bij de Scouting horen kinderen zich veilig te voelen’', zei ze. Om leider te mogen worden, had S. een Verklaring Omtrent Gedrag af moeten geven. Maar gezien de voorwaardelijk geseponeerde zaak uit 2014 had hij die nooit gekregen, meent het OM. De Scouting misleidde hij met smoesjes waarom zijn verklaring achterwege bleef.