OM: Voorzitter Vechtdal FM verduisterde duizenden euro's

Jan van de V. (56) uit Nieuwleusen nam volgens het Openbaar Ministerie tussen juni 2016 en juli 2017 ruim 9500 euro op met de bankpas van de stichting van de omroep. Het geld kwam echter niet ten goede van Vechtdal FM. Het verdween volgens het OM in eigen zak.

Gevoelige informatie

Zelf wilde hij daar vrijdag niets over kwijt. ,,Ik wil volledige openheid van zaken geven, maar niet in de openbaarheid met de pers er bij. Dan verlaat ik nu de rechtszaal'', zei hij opgewonden. Het gaat volgens hem om gevoelige informatie. De politierechter benadrukte dat het wel om een openbare zitting ging. Omdat ze de indruk kreeg dat de voormalig voorzitter niet goed voorbereid was, hield ze de zitting aan. Ze drukte Van de V. op het hart om een advocaat te zoeken.

Huidige voorzitter van de stichting L.O.D.O.N. – waar Vechtdal FM onder valt – was vrijdag ook op de zitting aanwezig. Voorzitter Gerrit Westerman diende een vordering in namens de stichting. Hij wilde op de gang wel meer kwijt over de zaak. ,,Dit is overheidsgeld en dat moet terug naar de belastingbetaler.''

Speurtocht

Na een lange speurtocht kwam hij erachter dat er gelden ontbraken. Van de V. zou advertenties hebben verkocht, maar de facturen ontbraken. Een gang langs die vermeende klanten maakte duidelijk dat Van de V. daar nooit was geweest. De pinpas had ook nooit in handen mogen zijn van de voorzitter, stelde Westerman. Na de ontdekking van de verduistering in juli vorig jaar werd Van de V. aan de kant geschoven als voorzitter.