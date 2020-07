OM wil celstraf na poging tot brandstichtingen door asielzoeker in Balkbrug en Schalkhaar

De 23-jarige Xingshun Z. zwaait met een foto in haar hand waarop ze zelf te zien is, met lange sluike haren. Zelf zit ze donderdag met opgeschoren haar voor de rechters in Zwolle. Haar haren zijn door anderen in de brand gestoken, zei ze. Een van de trauma’s waarmee ze kampt. ,,Dat mijn haren in de brand gestoken zijn, is ernstig. Net zoals het ernstig is dat ik brand heb gesticht’', zei ze via haar tolk.