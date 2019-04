OM wil tbs Almelose serieverkrachter verlengen

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, wordt het verblijf in de tbs-kliniek van Almeloër S. met twee jaar verlengd. Hij werd in 1996 veroordeeld voor verkrachting van meerdere bejaarde vrouwen.

S. deed zich vaak voor als verwarmingsmonteur en kwam op die manier het huis van bejaarde vrouwen binnen. Vervolgens randde hij die vrouwen aan of verkrachtte hen. Hij werd in 1996 verdacht van elf zaken, maar de rechtbank vond bewijs voor vijf van die zaken. Hij kreeg drie jaar cel en tbs met dwangverpleging op basis van een dna-match. Mede door een spermaspoor op zijn baseballpetje met dezelfde vegen als op de jurk van een van de slachtoffers.

Ommen

In 2001 en 2004 werd S. er bovendien van verdacht tijdens zijn verlof vrouwen in Ommen, Almelo en Daarle te hebben verkracht. Uiteindelijk werd hij hiervoor vrijgesproken door de rechtbank, omdat er gebrek aan bewijs was. S. heeft namelijk een kenmerkende snor, maar van de verkrachte vrouwen omschrijft niemand de dader als een man die een snor heeft.

Tijdens eerdere rechtszaken werd al de trieste voorgeschiedenis van S. behandeld. Hij had een jeugd die je niemand toewenst, stelde de rechter al eens toen in 1996 zijn zaak aan de orde kwam.

Tbs-kliniek

Momenteel verblijft S. (70) in een tbs-kliniek in Nijmegen. ,,Ik wil erg graag naar buiten”, zei hij in de Almelose rechtbank. Daar werd de vraag behandeld of en hoeveel jaar de tbs-maatregel van hem verlengd moet worden. Het ging de afgelopen jaren goed met de behandeling van de serieverkrachter, aldus de psycholoog van de kliniek. Het contact met medepatiënten is goed, maar buiten de kliniek heeft hij amper sociale contacten, blijkt uit het dossier van S.. Hij slikt medicijnen en hij mag weer af en toe op verlof. Hij werkt en gaat wekelijks naar een biljartclub. Bovendien kreeg hij van de kliniek toestemming om in zijn auto te rijden.

Boodschappen

Oktober vorig jaar ging het echter weer mis. Hij heeft toen een tas met boodschappen uit een auto gestolen. S. zegt dat die diefstal voortkwam uit boosheid toen hij beperkt werd in zijn autogebruik. De woede daarover heeft hij niet voldoende geuit, blijkt tijdens de zitting in de Almelose rechtbank. ,,Ik baal heel erg van dit voorval”, verklaart S. tegenover de rechters. Hij was de periode nadat het gebeurde ook erg van slag, maar is inmiddels opgekrabbeld, blijkt uit de rapportage over S.. Zodra de politierechter zich over deze diefstal heeft gebogen, probeert de behandelend GZ-psycholoog opnieuw een verlofaanvraag in te dienen, zodat S. af en toe op verlof kan.

Verlenging

Dat het verblijf van S. in de tbs-kliniek verlengd moet worden, daar zijn zowel de behandelaars van S. als zijn advocaat en de officier van justitie het over eens. Als het aan de officier van justitie ligt, is dat met twee jaar. De behandelaars zeggen dat zolang S. leeft binnen de kaders die de kliniek hem biedt, het risico voor de samenleving laag is. Als die kaders wegvallen, wordt het risico gemiddeld tot hoog.