Ommen belooft zelfde dienstverlening na afscheid Hardenberg

Ommen en Hardenberg zijn het eens over de manier waarop ze de gezamenlijke bestuursdienst gaan opheffen. Vanaf januari 2019 hebben beide gemeenten weer een eigen ambtelijke organisatie. Voor Ommen is dat een compact ambtenarenkorps, dat niet alle taken zelf uitvoert. De resterende producten en diensten worden afgenomen bij de gemeente Hardenberg. Hiermee blijft de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op peil, beloven beide 'exen'.

,,Het wordt hard werken met elkaar, maar we gaan een mooie gemeente neerzetten'', belooft de Ommer burgemeester Hans Vroomen. Ommen wordt een zogenaamde regiegemeente, die veel gemeentelijke taken uitbesteedt of inhuurt. ,,In een houtskoolschets komen we tot een organisatie van 45 à 50 mensen'', vertelt Vroomen.

Veel animo

Medewerkers van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) kunnen op dit moment solliciteren naar een functie bij de gemeente Ommen. ,,Er is veel animo, de reacties zijn positief, ik zie veel ambitie, we beginnen van nul af aan en dat biedt veel kansen. We gaan een nieuw type gemeente neerzetten, we worden een netwerkgemeente die de regie gaat voeren.''

Begin oktober moeten alle circa 480 ambtenaren van de BOH weten of ze naar Ommen of Hardenberg gaan. ,,Het is belangrijk dat alle medewerkers duidelijkheid hebben en weten waar ze aan toe zijn.''

Werk genoeg

Hardenberg wil zelf alle taken en diensten uitvoeren en bouwt daarvoor weer een volledige ambtelijke organisatie op. BOH-medewerkers die niet overgaan naar de gemeente Ommen, komen automatisch in dienst van de gemeente Hardenberg. Werk is er genoeg voor de Hardenbergse ambtenaren, omdat zij ook werkzaamheden gaan uitvoeren in opdracht van de gemeente Ommen.

Bestuursdienst

De buurgemeenten Ommen en Hardenberg zetten in 2012 de gezamenlijke ambtelijke organisatie BOH op. In december werd die samenwerking eenzijdig opgezegd door de gemeente Hardenberg, in juli gingen beide gemeenteraden akkoord met de ontvlechting. De afgelopen weken zijn de plannen verder uitgewerkt en vastgelegd in overeenkomsten en uitvoeringscontracten, zodat de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en andere partijen goed geregeld blijft.

Uitvoering

Tot en met 2024 verzorgen de Hardenbergse ambtenaren voor Ommen de 'backoffice' van het sociaal domein, het openbaar gebied, ICT, gegevensbeheer, postafhandeling en archief. Kortere uitvoeringscontracten, voor 2019 en 2020, zijn er voor de taken op gebied van facilitaire zaken, salarisadministratie, belastingen en verzekeringen. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen voert de gemeente Hardenberg in 2019 ook de werkzaamheden op gebied van de publieksdienst, werk & inkomen en Samen Doen nog uit voor Ommen.

Raadsbesluiten