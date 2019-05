Ommen doet voorzichtig en stopt verdiend geld bij reserves

VIDEO #HéScheids: Discutabe­le rode kaart en onsportie­ve treffer

13 mei Je speelt de bal uit om een blessurebehandeling mogelijk te maken. Dan verwacht je als FC Zutphen de bal weer terug, maar WVF trekt zich daar niets van aan. Verder dit voetbalweekend: schitterende vrije trappen, een discutabele rode kaart bij Berkum, een bal die wel of niet over de doellijn is en jeugdige toeschouwer die geniet bij Lemele.