Ommen eert Canadese bevrijders met bloemenpracht op Manitoba-rotonde

Ommen steekt 35 mille in Vechtzomp, nu wachten op hoge bomen en nòg meer geld

12 november De bouw van een eigen zomp in Ommen is weer een stapje dichterbij nu de gemeente 35.000 euro beschikbaar stelt voor dit project aan de Stichting Vechtzomp. Daarvan is 10.000 euro bedoeld als ‘aanjaaggeld’ voor de eerste uitgaven. De overige 25.000 euro is het aandeel van de gemeente in de financiële dekking van de zomp, waarvoor de stichting een aanvraag heeft ingediend via ‘Leader’. Dat is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.