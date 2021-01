Ommen en Meppel vrij van rellen: stad uitgestorven na luiden breiklok

Deze hoteliers stapten in Ommen in nieuw avontuur: ‘Wat is het hier mooi!’

24 december Patrick Wolffenbuttel (45) en Luc Sietsma (40) waren nog nooit in het Vechtdal geweest, toen ze in het voorjaar in Ommen gesprekken voerden over een overname van het bekende hotel Paping. Ze waren direct verkocht en namen ook maar ‘even’ De Zon en Het Laer over. Ze werden getroffen door de hartelijkheid van inwoners van het Vechtdal en zien kansen. ,,Wat mooi is het hier!’’