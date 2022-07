Ommen en Twenterand bundelen krachten rond uitgifte van documenten en burgerlijke stand

Op deze natuurrij­ke camping in Ommen worden buren van ver goede vrienden: ‘Spreek buren hier meer dan thuis’

Ooit begon het als naoorlogse vakantiestek voor textielwerkers in de natuurrijke achtertuin. Driekwart eeuw later is camping De Vogelsangh in Ommen, een familiebedrijf, meer in trek dan ooit. Zonder zwembad of receptie, maar met ruimte en rust. En veel zingende vogels.

17 juni