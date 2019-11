Ommen geeft bewoners Tureluur extra inspraak over brede school

Vrijwilli­ge kavelruil in Ommen en Dalfsen: met liters koffie bereik je een hoop

21 november Zo’n 35 boeren ruilen in totaal ongeveer 80 hectare grond in de ruilverkaveling tussen Ommen, Dalfsen en bedrijventerrein de Hessenpoort. Voornamelijk om de akkers en de weides wat dichter bij huis te hebben. Maar makkelijk was niet om alle boeren nut en noodzaak van een dergelijke grondwissel in te laten zien. ,,Van emotie valt niet te winnen.”