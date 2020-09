Ommen is in deze regio ineens coronabrandhaard, maar piekt niet als in april

Update Meisje (15) vliegt van fiets na botsing met wielrenner in Ommen: groepje rijdt door en laat slachtof­fer achter

30 juli Een 15-jarige meisje in Ommen is gewond geraakt nadat zij dinsdag met haar fiets in botsing kwam met een wielrenner. Het slachtoffer werd niet door één van de wielrenners uit de groep geholpen. De dader fietste volgens de politie al zwabberend door. ,,We hebben al concrete tips.”