Ommen kan nog honderden huizen bouwen

Giethemer Kerkpad eindelijk in Ommer strooirou­te

9 oktober Gerbert Warmelink, veehouder uit de Ommer buurtschap Giethmen, is blij. Na jarenlang te hebben gesmeekt om het Giethemer Kerkpad bij gladheid te strooien, is de gemeente eindelijk gezwicht voor de aanhoudende verzoeken van Warmelink en zijn medebestuursleden van Plaatselijk Belang. ,,We hebben een oplossing voor de korte en de langere termijn voor het opnemen van Giethmen in de strooiroutes’’, vertelt wethouder Leo Bongers. ,,Voor de korte termijn huren we een externe partij in die daar bij sneeuw en ijzel gaat strooien. Voor de langere termijn werken we aan een extra strooiwagen, die we flexibel kunnen inzetten. Die neemt dan niet alleen het Giethemer Kerkpad mee, maar ook andere fiets- en wandelpaden waar het glad is.’’