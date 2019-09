Ommen kan weer speelgoed kopen in eigen woonplaats

update; video Bultje, Bibi en Wolfje proteste­ren tegen hogere Ommer toeristen­tax; definitief besluit bij begroting in november

10:00 Bultje, Bibi en Wolfje staan schouder aan schouder in de hal van het Ommer gemeentehuis vóór het begin van de raadsvergadering. De mascottes van de campings Beerze Bulten en de Kleine Wolf protesteren deze avond samen met Ommer campingbazen tegen de dreigende verhoging van de toeristenbelasting. In 2020 wil de gemeente die belasting verhogen van 1,00 naar 1,10 euro per persoon per overnachting.