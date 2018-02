Ommen krijgt 100 nieuwe woningen erbij in Vlierlanden

Ommen krijgt 100 nieuwe woningen erbij in de Vlierlanden. In de nieuwbouwwijk komen 45 vrije kavels. Daarnaast worden 42 woningen gebouwd door Bouwcombinatie Ommen. Ook is er nog een lokale belegger die 10 woningen gaat bouwen.

De woningen worden gebouwd in gebied De Vlierbrink, onderdeel van de nieuwe woonwijk waar in de afgelopen jaren al 100 woningen gebouwd of gepland zijn. Naast de vier lokale ontwikkelaars die samen Bouwcombinatie Ommen vormen, zal ook woningstichting De Veste projectmatig woningen gaan bouwen. Binnen het plan komt ruimte voor één zogeheten Boerenerf, waar vier royale woonkavels op staan.

Particulieren

Op de vrije kavels, die medio dit jaar uitgegeven worden door de gemeente, kunnen particulieren zelf een woning bouwen. Er is plek voor 15 vrijstaande woningen en 25 tweekappers. Ook is er een rijtje van vijf woningen ingetekend in het verkavelingsplan voor particuliere bouwers.

Aannemers OCB Bouw, SalBam, Exel en Vonder werken samen in de Bouwcombinatie Ommen voor de bouw van 42 woningen. ,,De voorbereiding voor dit plan zijn we al lang geleden begonnen", vertelt Klaas Jan Boessenkool van OCB, de penvoerder van het project van de Bouwcombinatie. ,,De samenwerking bestaat al bijna vijftig jaar. Dat doen we ook voor de lokale werkgelegenheid, omdat we allemaal lokale bedrijven zijn."

Leerlingwerkplaats

Het project van de Bouwcombinatie op de Vlierbrink gaat fungeren als leerlingbouwplaats. ,,Wij werken nauw samen met het RTC in Hardenberg, het opleidingscentrum voor de bouw, want toekomstbestendigheid is voor ons als bedrijven ook erg belangrijk."

De Bouwcombinatie bouwt 5 vrijstaande woningen, 12 tweekappers en 25 rijwoningen. De ontwerpen worden momenteel uitgewerkt. Verwachting is dat de verkoop medio juni start.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met een lokale belegger over de bouw van 10 huurwoningen in de vrije sector. Het gaat om twee blokken van 5 rijwoningen. Woningstichting De Veste wil in de Vlierbrink 9 sociale huurwoningen te bouwen.

Gegroeid