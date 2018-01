Ommen krijgt uitstel voor subsidie verwarming zwembad

Om die rijkssubsidie in de wacht te slepen zou de gemeente uiterlijk 1 april een aannemer opdracht moeten geven het nieuwe verwarmingssysteem te plaatsen. Ommen vroeg gezien de krappe termijn om uitstel, en kreeg dat deze week, vertelde wethouder Ilona Lagas-Meijer donderdagavond tijdens de raadscommissie. Dat geeft de gemeente ook de tijd om beantwoording van vragen vanuit de commissie te verwerken in een aangepast raadsvoorstel, dat eerst nog weer wordt besproken in de raadscommissie en daarna ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad.

Nu de bestaande warmtevoorziening voor het zwembad aan vervanging toe is, wil de gemeente voor 721.000 euro investeren in een nieuw systeem. Dat wordt een combinatie van twee houtpelletkachels en een gasgestookte kachel, en een 700 vierkante meter groot zonthermieveld waarbij collectoren licht omzetten in warmte. De investering leidt tot 65.800 euro hogere exploitatielasten, maar de daling van het gasverbruik wordt geraamd op jaarlijks 70.000 euro.

Dit systeem wordt aanbevolen in een rapport dat is opgesteld door studenten werktuigbouwkunde van Hogeschool Windesheim uit Zwolle die begeleid werden door adviesbureau Hemme Onderhoudsadvies uit Dedemsvaart.

Duurzaam