Ommen mag na getroffen stikstofmaatregelen weer woningen bouwen: wijk Vlierlanden kan vooruit

Brandweer worstelt met coronavirus na uitbraak bij post Ommen: 'Als iemand van ons het heeft, hebben we het allemaal'

31 augustus De brandweerpost in Ommen is opgeschrikt door een corona-uitbraak. Drie brandweermensen zijn besmet geraakt tijdens een uitruk, drie anderen wachten op de testresultaten. De (vrijwillige) brandweer worstelt met de coronaregels, omdat afstand houden nagenoeg onmogelijk is. ,,Als iemand van ons het heeft, hebben we het allemaal.”