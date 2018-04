Ommen mikt op coalitie met CDA, LPO en ChristenUnie

De informateur constateert verder dat een coalitie van de drie grootste partijen geschikt is omdat er de wens is om met partijgebonden wethouders te gaan werken. De gemeente Ommen heeft (fte-)ruimte voor 3 wethouders. CDA en LPO hebben elk 4 zetels en ChristenUnie heeft er 3. VVD en VOV hebben ieder 2 zetels en PvdA en D66 hebben elk 1 zetel. Voor twee partijen zijn al wethouderskandidaten naar voren geschoven. Ko Scheele voor het CDA en Leo Bongers voor de LPO.

Voor een meerderheid van de raadsfracties is het advies van de informateur een 'logische'. ,,Met een coalitie van de drie grootste partijen heb je een breed draagvlak in de gemeenteraad. Wel moet er wat ons betreft een compact coalitieakkoord gesloten worden over enkele onderwerpen."

Ander opvallende conclusie van de informateur na de gesprekken met alle partijen afzonderlijk is dat de VOV (Volkspartij Ommen Vooruit) door nagenoeg alle partijen niet als samenwerkingspartner in de coalitie wordt gezien vanwege de stijl van politiek bedrijven. In de raadsbehandeling van het advies gisteravond legde fractievoorzitter Gerrit de Jonge uit dat dat een bewuste keuze is van zijn partij. ,,Wij willen goed kritisch zijn op alle onderwerpen die in de raad voorbij komen. Uitsluiting van een partij bij coalitiebesprekingen vinden wij niet van deze tijd."