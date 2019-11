Ommen moet wel meebetalen aan led-verlichting tennisclub en OZC

De beide verenigingen ontvangen zo samen van de gemeente een bijdrage van 38.000 euro voor het zogeheten ‘verledden’ van hun accommodaties. Daarvan gaat 10.000 euro naar de tennisvereniging en 28.000 euro naar de voetbalvereniging. Dat is een derde deel van de totale investering die de twee verenigingen in de duurzame veldverlichting willen steken. Ze doen ook een beroep op de landelijke BOSA-regeling, die sinds januari 2019 beschikbaar is. In dat ‘potje’ zit 87 miljoen euro voor de stimulering van ‘Bouw en Onderhoud van SportAccommodaties’ (kortweg BOSA). Clubs krijgen 20 procent van de kosten voor bouw of onderhoud van hun accommodaties als subsidie, als het om een duurzame investering gaat zoals de aanleg van led-verlichting voor sportvelden komt daar nog 15 procent bovenop. OZC en TC Ommen krijgen ook die BOSA-subsidie, het resterende bedrag nemen ze zelf voor hun rekening. Maar die investering verdienen ze snel terug dankzij een flink lagere energierekening.

Geen potje voor

De leden van beide Ommer clubs stemden in met de plannen, maar toen de sportbestuurders de gemeente Ommen om een bijdrage vroegen kregen ze enkele weken geleden plotseling nul op hun rekest. ,,De gemeente zei dat ze daar geen potje voor hadden’’, vertelt D66-raadslid Henri Mors, die daarop al op 10 oktober verbaasd vragen stelde aan het college. Mors wees B en W erop dat alle sportverenigingen in Ommen en Hardenberg in december 2018 door een ambtenaar van de toen nog bestaande Bestuursdienst Ommen-Hardenberg waren gemaild over de subsidiemogelijkheden voor het vervangen van oude sportverlichting door led-lampen. In die mail werd ook vermeld dat de gemeente bereid is bij te dragen in de kosten. Mors was van mening dat Ommen moreel verplicht was om de tennisclub en OZC toch een bijdrage te verstrekken: ,,Omdat de gemeente zich als een betrouwbare overheid dient te gedragen.’’

Alle partijen voor