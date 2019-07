Ommen onderzoekt combi van hout zagen en toeristen informeren bij Cultuurhistorisch Centrum

Toen in 2016 het in Den Oordt gevestigde streekmuseum fuseerde met de historische kring, ontstond het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). De nieuwe vereniging wil alle activiteiten onder één dak samenbrengen. ,,De vergaderingen en bijeenkomsten van de werkgroepen van de historische vereniging zijn nu nog op de verdieping van de Carrousel, boven de bibliotheek’’, legt Harry Woertink uit. ,,Dat is ook een prachtige plek, maar vanwege het uitbreiden van haar takenpakket heeft de bibliotheek meer ruimte nodig. Daarom kijken wij naar uitbreiding van het streekmuseum’’, aldus de plaatsvervangend CCO-voorzitter die tevens de museumcommissie voorzit. Het in 1952 als oudheidkamer begonnen streekmuseum werd in 1964 ondergebracht in molen Den Oordt. Ook toen al was er sprake van ruimtegebrek, dat in 1969 werd opgelost door de herbouw in originele staat van een boerderij uit de buurtschap Besthmen, die in de vorige eeuw dienst deed als tolhuis aan de weg tussen Ommen en Den Ham.