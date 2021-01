Ommen onderzoekt eigen rol rond Joodse huizen: pand buurman onteigend of gekocht?

Het enige onteigende huis van Joden in Salland? Een zoektocht naar de geschiede­nis van dit dokters­huis in Wijhe

23 december Duizenden huizen van Joodse gezinnen werden in de oorlog onteigend. Alleen in Deventer al honderden. Dat blijkt uit de nu gedigitaliseerde vastgoedboeken die de Duitsers bijhielden in de oorlog. Gek genoeg komt er in Salland maar één huis op voor: het huis van dokter Lezer op de Stationsweg 3 in Wijhe. Een zoektocht naar de achtergronden van deze onteigening.