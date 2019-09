Ommen onderzoekt extra ontsluiting beoogde nieuwe Aldi via rotonde

De Aldi wil verhuizen van de Slagenweg naar de hoek van de Nieuwelandstraat en de Schurinkstraat. Op dat perceel, de ‘Poort van Ommen’, moet een hypermoderne energiezuinige supermarkt verrijzen. In de eerste plannen ging de Duitse discounter uit van één ontsluiting voor auto en bevoorrading via de Nieuwelandstraat, en voor fietsers een afzonderlijke ontsluiting via het fietspad langs de Schurinkstraat. Dat past ook in het verkeersbeleid om op grotere doorgaande wegen (zogeheten ‘hoofdstroomwegen’) in de bebouwde kom geen percelen te ontsluiten. Maar bij nader inzien is het met het oog op de verkeersveiligheid niet handig om vrachtwagens die bij de supermarkt laden en lossen de zelfde in- en uitrit te laten gebruiken als klanten die met hun auto naar de Aldi komen.