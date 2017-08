Ommen praat met eigenwijze vuurspuwers om wereldrecordpoging

Plan is om op een scoutingterrein in Ommen 360 mensen bijeen te brengen, die allemaal op hetzelfde moment gaan vuurspuwen. Het plan komt van het Vuurgilde, een club vuurspuwers waar Meijwaard de oprichter van is. Hij zegt dat mensen alleen op uitnodiging het evenement kunnen bezoeken en dat iedere deelnemer ervaring heeft met vuurspuwen. Op de dag zelf worden nog workshops gegeven. Het is geen publiek toegankelijk evenement, zegt Meijwaard. Dat maakt dat hij geen evenementenvergunning nodig heeft en dat is hem naar eigen zeggen in een oriënterend telefoongesprek met de gemeente Ommen ook bevestigd.