Ommen schrapt honderden extra zonnepanelen door krapte bij Enexis

Steekpar­tij in Lemeler­veld overscha­duwt verder relatief rustige jaarwisse­ling in Vechtdal

1 januari Het Vechtdal heeft het nieuwe jaar relatief rustig ingeluid. Alleen in Lemelerveld is een 16-jarige jongen gewond geraakt bij een steekincident. Een 18-jarige Zwollenaar is vlak na het incident aangehouden. Hardenberg en Ommen hadden, op een autobrandje en een klein opstootje na, een rustige jaarwisseling, tot tevredenheid van de burgemeesters.