Ommen steekt 35 mille in Vechtzomp, nu wachten op hoge bomen en nòg meer geld

Spannend

Maar de stichting is er blij mee, vertelt secretaris Hans Bottema desgevraagd. ,,Het is nu spannend of de subsidie ook toegekend wordt door de provincie en Europa. Daarover valt het besluit eind januari, begin februari, dus het is niet verstandig om nu al allerlei dingen te gaan doen. Daarnaast is het spannend of we over goed hout kunnen beschikken. De gemeente Ommen is welwillend, maar levert dat geen bruikbare bomen uit het Vechtdal op dan moeten we in februari geschikt hout kopen op een veiling. Dan zullen we meer geld nodig hebben.’’ De vrijwilligers achter de bouw van een eigen replica van de platbodems die in vroeger tijden vrachten vervoerden over de Vecht, moesten in augustus een tegenslag incasseren toen bij het zagen van planken bleek dat twee grote eiken niet geschikt waren. In een lange boom zat in de onderste drie meter een stuk ijzer vergroeid, in een andere boom zat halverwege de stam een groot stuk dat was aangetast door bruinrot. ,,Op houtveilingen betaal je een dagprijs voor bomen, afhankelijk van de lengte en de kwaliteit. Voor mooie rechte bomen betaal je circa 300 tot 350 euro per kubieke meter, we hebben daarvan zo'n 8 kuub nodig. Daar komt het zagen en transport nog bij, dan zit je zo op 5.000 euro. Verder hebben we meer dan veertig spanten nodig, die worden gezaagd uit de brede kromme takken die uit de stammen groeien.’’