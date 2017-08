Ommen steekt meer geld in landbouwprojecten

Gemeente Ommen wil een gemeentelijk agro&food-programma in de steigers zetten als onderdeel van de plattelandsvernieuwing. Daarvoor heeft de gemeenteraad eerder dit jaar al 10.000 euro gereserveerd.

Het plan voor een extra investering van 19.000 euro in 2018 werd afgelopen juni nog door de raad vooruit geschoven. Na de zomer praat de raad Ommen over de mogelijkheden om alsnog een gemeentelijk agro&foodprogramma uit te gaan voeren. Onder de term agro&food wordt verstaan voedsel, voedselproductie en voedselinnovatie.

Werkgelegenheid

Ommen is een sterke agrarische gemeente. Landbouw is een belangrijke drager van de economie, levert een aanzienlijk aandeel in de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid. Niet alleen agrarische bedrijven, maar ook dienstverlenende en verwerkende bedrijven leveren een bijdrage aan de economie van de agro&food-sector.

Als gevolg van bedrijfsbeëindiging en schaalvergroting staat de werkgelegenheid onder druk. Innovatie is nodig om de werkgelegenheid op peil te houden. Naast technisch innoveren, moet er ook vernieuwd worden door het aanboren van nieuwe markten, ontwikkelen van crossovers met sectoren als natuurbeheer, vrijetijdseconomie en zorg. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling zijn er in de regio diverse mogelijkheden. Door agrarische- en/of food-ondernemers in de gemeente wordt nu nog weinig gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, schrijft het college van b en w aan de gemeenteraad.

Organiseren

De gemeente wil met partnerorganisaties een subsidieprogramma opzetten zodat lokale ondernemers de financiële en kennismogelijkheden beter gaan benutten. Concreet wil de gemeente bijeenkomsten organiseren en projecten ondersteunen waarbij ondernemers kennismaken en samenwerken met de partnerorganisaties die zich in agro&food hebben gespecialiseerd. Projecten die hieruit ontstaan kunnen door subsidieprogramma's financiëel ondersteund worden.

Bij veel provinciale subsidies is een bijkomende eis vaak dat de gemeente ook bijdraagt als cofinancier. Tot en met dit jaar heeft Ommen voor plattelandsvernieuwing (waaronder ook agro&food valt) een pot met geld gereserveerd van 20.000 euro per jaar. Of dit na 2018 voortgezet wordt, moet de gemeenteraad nog bepalen.