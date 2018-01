Ommen steunt nieuw monument Kamp Erika

In de Tweede Wereldoorlog richtten de Duitse bezetter hier het beruchte gevangenenkamp Erika in. Op dit deel van landgoed Eerde werden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in de zomermaanden nog de internationale 'Sterkampen' gehouden van de Indiase wijsgeer Krishnamurti. Belangstellenden uit de hele wereld kwamen in de jaren 1924 tot 1938 per trein naar Ommen om hier te kamperen en te filosoferen.