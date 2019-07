Ommen verwijst blaftaks naar eeuwige jachtvelden

In steeds meer gemeenten is of wordt de hondenbelasting afgeschaft, bijna de helft van alle gemeenten heft geen hondenbelasting meer. Rondom het Vechtdal is dat bijvoorbeeld al jaren het geval in de buurgemeenten Raalte, Meppel en Zwolle. Opvallend, want tegen de trend van afschaffing in, was dat Ommen het tarief voor 2017 zelfs nog wat verhoogde. Met ongeveer acht euro, bovenop het geldende tarief van 60,50 euro voor een hond. Die belastingverhoging leverde de gemeente Ommen toen 10.000 euro extra inkomsten op.

Ouderwets

Hondenbelasting is de oudste gemeentelijke belasting van Nederland en werd in sommige plaatsen al in de middeleeuwen opgelegd. Dat gebeurde als middel tegen het toenemende aantal straathonden in een stad of dorp en in de strijd tegen hondsdolheid. Ook was het bedoeld als een belasting op transport, want de trouwe viervoeters trokken in vroegere tijden ook hondenkarren. Steeds meer partijen in de Ommer politiek vonden de hondenbelasting in de huidige vorm een achterhaalde heffing, een ‘algemeen dekkingsmiddel’ dat lang niet altijd werd gebruikt voor voorzieningen als hondentoiletten, poepzakjes en losloopvelden. Daarom besloot de Ommer raad vorig najaar om de 'blaftaks’ in twee jaar af te bouwen, nadat de nieuw aangetreden coalitie van CDA, ChristenUnie en Lokale Partij Ommen (LPO) dat idee eerder in 2018 al in het bestuursakkoord had opgenomen.

Halvering

In 2019 halveerde Ommen de tarieven, voor één hond moest 34,75 euro betaald worden, in 2018 was dat nog 69,50 euro. Ter vergelijking: in Dalfsen en Hardenberg moet dit jaar circa 49 euro worden betaald.

45 mille