Ommen viert met drie decoraties een bescheiden, maar bijzonder lintjesfeest

LINTJESREGENEén Ridder en twee keer een Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Met drie lintjes lijkt de oogst dit jaar in Ommen wat karig, maar de gedecoreerden hebben wel heel bijzondere verdiensten. Burgemeester Hans Vroomen zette ze vanmorgen bij kasteel Eerde in het zonnetje.

Liesbeth Cremers (74) mag zich als mede-eigenaar van Landgoed Vilsteren, sinds 1980, voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Vanuit haar rol zette zij zich de afgelopen decennia nationaal en internationaal in om het bijzondere culturele erfgoed van landgoederen in Nederland in stand te houden en te verduurzamen.

Naast haar dagelijks werk zet ze zich sinds 1980 vrijwillig in voor een groot aantal projecten en organisaties die zich bezighouden met het behoud en duurzaam beheer van landgoederen en buitenplaatsen. Ze was onder meer vicevoorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit en medeoprichter en voorzitter van het Overijssels Particulier Grondbezit. Die laatste rol vervulde ze ook bij de vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen.

Ondertussen was ze ook nog bestuurslid bij de Vereniging Natuurmonumenten en bedacht ze mede kunstfestivals als Tuin de Lusten en de Boerenmarkt in Vilsteren. Cremers wordt ook gewaardeerd voor haar jarenlange inzet als voorzitter van de het bestuur van de inmiddels opgeheven Willibrordusschool en haar betrokkenheid bij de stichting Vrienden van de Vilsterense Molen.

Militair huisarts

Wouter van Gils (57) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Die laatste toevoeging kent de koning toe wanneer het gaat om iemand die militaire verdiensten heeft. De inwoner van Lemele is in dit geval majoor reservist huisarts bij het Geneeskundig bataljon binnen defensie. Hij brengt zijn kennis en ervaring over aan de verplegers binnen dit regiment.

Dankzij zijn opleidingen en trainingen levert Van Gils een belangrijke bijdrage aan de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht. Naast dat militaire werk zet hij zich al meer dan twintig jaar in voor hulp aan kindertehuizen en kinderziekenhuizen in Polen. Hij staat bekend om zijn creativiteit, waarmee hij muren van ziekenhuis beschilderde met levensgrote kunstwerken.

Als natuurliefhebber is Van Gils iedere week op pad om de vogelstand in de natuurgebieden rondom Hellendoorn, maar ook bij geboorteplaats Breda, in kaart te brengen. Ook tekent hij vogels in clubblad ’t Hupke van de West-Brabantse Vogelwerkgroepen en heeft hij het logo van deze organisatie ontworpen.

GasUnie

Burgemeester Hans Vroomen had als laatste de eer om ook Henk Stegeman (74) te decoreren. Hij neemt al jaren diverse vrijwilligerstaken op zich, waarbij hij onder meer actief is voor de GasUnie. Tijdens zijn werkzaamheden was hij al bestuurslid van de personeelsvereniging, maar sinds 2015 is hij voorzitter van de Vereniging Gepensioneerden GasUnie Oost.

Daarnaast is hij zeer actief binnen de kerkgemeenschap. Zo was hij diaken, ledenadministrateur en voorzitter van de restauratiecommissie bij de Hervormde gemeenten Deventer, Olst en Ommen. Ook was hij twee jaar scriba van de Algemene Kerkenraad en sinds zes jaar lid van het beamerteam.

Maar ook is hij voorzitter van het Hervormd Zangkoor in Ommen, bekleedde hij bestuursfuncties bij tafeltennisverenigingen in Olst en Deventer en was hij tien jaar buschauffeur voor een verzorgingshuis. Tegenwoordig zet hij zich in voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

