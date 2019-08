Ommen voorlopig zonder speelgoedzaak nu Intertoys in het centrum sluit

Kijkje in medische wereld tijdens nieuwe Saxenburgh Publieks­col­le­ges in Hardenberg

25 augustus Naar voorbeeld van andere ziekenhuizen in het land gaan medici van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, het toekomstige Saxenburgh Medisch Centrum, laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten aanbieden die over allerhande ziektebeelden en behandelmethoden gaan.