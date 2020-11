Ommen werkt aan eigen promotieorganisatie die gemeentelijk dna verspreidt: gastvrij, groen en geïnspireerd

Imminkhoe­ve Lemele blijft vakantie­oord, maar ook herstel na corona, permanente zorg en buurtwin­kel in beeld

20 oktober De Imminkhoeve in Lemele is overgenomen door Ledeboer Investments BV. Deze investeringsmaatschappij van de Almelose zorgondernemers Huub Gerard en Jan Torny is onder andere eigenaar van de zorgorganisaties Vérian en Thuisgenoten, die thuiszorg aanbieden en zorg leveren in kleinschalige woon-zorgvoorzieningen in Gelderland en Twente.