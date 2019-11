Ommen wil 75 jaar vrijheid ook met jongeren vieren

Tijdens de presentatie van de plannen maandagavond in het gemeentehuis kregen zo'n zestig belangstellenden al een demoversie te zien van de app voor Android en iPhone, die straks gratis te downloaden is en ook na 2020 ‘in de lucht’ blijft en geactualiseerd wordt met updates. Met de app vol beeld en geluid kunnen routes in en rond Ommen worden gefietst en gewandeld, bijvoorbeeld in het voetspoor van de Canadese bevrijders of langs plekken waar Ommenaren vertellen over hun oorlogservaringen.

Volledig scherm Demoversie van de app die 75 jaar vrijheid in Ommen belicht. © Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid

Sociale media

De stichting heeft verder een eigen website (www.ommen75jaarvrijheid.nl) maar ook al een Facebook- en Instagramaccount. Schoolkinderen mogen op Instagram de herdenkingen, vieringen en verdere activiteiten op hun eigen wijze in beeld brengen. Verder worden voor scholen lesprogramma's ontwikkeld, met bezoeken aan Kamp Westerbork, het Tinnen Figurenmuseum in Ommen, het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal, en een te reconstrueren onderduikershut in de Wolfskuil. In dit glooiende bosrijke gebied woonden Jan en Jacoba Seigers, die in een heuvel een onderduikershol maakten voor gestrande geallieerde piloten. Seigers leidde de verzetsgroep waar ook Jan Houtman deel van uitmaakte. Die bekende verzetsman werd op 17 november 1944 bij Hoonhorst doodgeschoten door de beruchte SS’er Herbertus Bikker, de ‘beul van Ommen’, bewaker van het gevreesde Kamp Erika.

Langs Stolpersteine

Het jaarprogramma in Ommen begint al op 27 januari, als wereldwijd wordt stilgestaan bij Holocaust Memorial Day. Overdag wandelen schoolkinderen langs de Stolpersteine in de stad, ‘s avonds is er een herdenkingsbijeenkomst in de kerk aan de Bouwstraat met medewerking van Kamerkoor Salland. Op 11 april wordt de bevrijding van Ommen precies 75 jaar geleden gevierd, met onder meer een optocht, optredens van plaatselijke artiesten en ‘s avonds een ‘vrijheidsconcert’ van The Bluebettes. Op 4 en 5 mei staan tal van herdenkingsplechtigheden en festiviteiten op de rol.

Dropping Stegerenseveld

Op de eerste zaterdag van de zomervakantie, 4 juli, staan de veteranen centraal. Dan worden in de buurtschap Stegeren parachutisten en goederen gedropt. In de oorlog maakte het verzet veelvuldig gebruik van dat Stegerenseveld, het enige Nederlandse droppingsterrein dat nooit is verraden aan de bezetter. Keep Them Rolling is van de partij met historische voertuigen en communicatiemiddelen, defensie verzorgt demonstraties met hypermodern materieel. ’s Avonds treedt de kapel van de Bereden Wapens op met de ‘Tour of Freedom in concert’.

Volledig scherm De fanfare Bereden Wapens tijdens een optreden in Borculo. © Jan Houwers

Pasar Malam

Op 15 augustus wordt het einde van de oorlog in Nederlands-Indië gevierd met onder andere een Pasar Malam, theater, dans en muziek. Op 24 oktober wordt de oprichting van de Verenigde Naties gevierd met een groot Lagerhuisdebat met de bovenbouw van het Vechtdal College en de Internationale School Eerde.

Buurgemeenten