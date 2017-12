Ommen wil historisch waardevolle bomen kappen in woonwijk

Milieuvoorvechter Arend Spijker heeft de noodklok geluid. Twintig bomen in het historische ‘Spokenbosje’ in woonwijk De Dante in Ommen moeten gekapt worden volgens de gemeente. Daar is hij het niet mee eens.

De bomen zijn onderdeel van een eikenhakhoutbosje, een 500 jaar oude houtopstand op een rivierduin bij een voormalige oude Vechtarm. Ommen heeft in het bomenbeleidsplan afgesproken karakteristieke, beeldbepalende en monumentale bomen, houtwallen en houtsingels van cultuurhistorische waarde te beschermen. Spijker heeft als lid van de vereniging natuur en milieu de Vechtstreek alarm geslagen bij de gemeente en diverse raadsleden. ,,Wij dachten dat het beleidsplan voldoende bescherming biedt. Dat blijkt nu niet te kloppen.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de procedure gevolgd is zoals die in het bomenbeleidsplan is afgesproken. Dertien aanwonenden van het bosje hebben bij de gemeente gevraagd om maatregelen. Door de hoge bomen ten zuiden van hun huis hebben zij te maken met donkere tuinen, waar het vochtig is en schimmelvorming optreedt. Ook hangen er takken boven hun tuin. Hun woongenot wordt aangetast, met name in de zomer. Bewoners hebben vanaf midden zomer geen zonlicht meer in hun tuin en huis.

De gemeente heeft besloten 20 bomen die overlast geven te kappen, van de ongeveer 50 die er staan. De uitstraling van het parkje blijft volgens de gemeente intact. Er is een kapvergunning aangevraagd. Bij de gemeente zijn geen bezwaren binnengekomen in de periode dat er bezwaar gemaakt kon worden.

De direct aanwonenden hebben een brief gekregen van de voorgenomen kap met een tekening met daarop aangegeven de locatie van de bomen die het betreft.

Bewoonster Anita Bangma uit de Zwaluwstraat is opgelucht dat er eindelijk wat gebeurt aan de immer hoger groeiende eikenbomen vlak achter haar woning. ,,Begrijp me goed, ik ben enorm voor de natuur. Maar hier op deze locatie is de overlast voor de bewoners groter. Bovendien blijft er nog best veel staan. In juli hebben wij al geen zon meer in de tuin. Het blijft hier kil en koud.”

Wat Gerdien Rezelman uit dezelfde straat betreft kappen ze maar die paar die veel licht wegnemen. ,,En als ze die klimop uit die mooie bomen iets verderop verwijderen, wordt het sowieso weer een stuk lichter. Dat is ook gezonder voor de bomen.”