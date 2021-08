Ommen wil meer woon-werkverkeer op de fiets en koerst op verbetering paden

Sin­ger-songwriter uit Ommen wil eindelijk cd’s presente­ren: ‘Crowdfun­ding nodig’

20 augustus Roeline van Calkar, in het dagelijks leven verpleegkundige, schrijft al vanaf eind jaren negentig haar eigen liedjes. Maar door allerlei oorzaken verschenen ze nooit op cd. Daar gaat nu verandering in komen, mede dankzij crowdfunding. Komend najaar presenteert ze onder haar artiestennaam Carmine Calls drie cd’s met werk uit de voorbije twintig jaar, duikt ze de studio in voor een vinylplaat met nieuwe liedjes, en geeft ze op 12 december een grote show in theater De Carrousel in Ommen.