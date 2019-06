Ommen wil nieuw woongebied in Haven Oost

De Vries fietst gejaagd door de wind als middeleeuw­se abt van Sibculo naar Haren

10 juni Pinksterzaterdag, vroeg in de ochtend, harde wind en regen geselen het Vechtdal. In zijn woonplaats Zwolle stapt Mink de Vries met fiets in de trein richting Hardenberg, om vanaf het voormalige Cisterciënzer klooster Sibculo het spoor te volgen van de grootste kloosterhervormer van Noord-Nederland, de middeleeuwse abt Boyng. In zijn witte pij en zwarte stola moet hij aan het eind van de middag via Gramsbergen, Ane, Coevorden, Rolde, Assen, Kloosterveen en Vries in Haren arriveren. Met het stormachtige weer lijkt een helse tocht in het verschiet voor de 56-jarige docent levensbeschouwing van het Agnieten College in onder meer Nieuwleusen. ,,Maar ik had alle goden mee, en de wind in de rug, dus ik was overal eerder dan gepland waardoor ik meer tijd had om rond te kijken en mensen te spreken.’’