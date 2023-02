Ommen zoekt andere plek voor minderjarige asielzoekers in hotel, Oekraïners langer in Lemele

De gemeente Ommen zoekt naar een alternatieve plek om de vluchtelingen in afwachting van hun verblijfstatus onder te brengen. De huidige opvang van 48 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in hotel Paping duurt tot 1 maart. Ook als statushouders blijven ze mogelijk in de buurt. Het verblijf van circa 200 Oekraïners in Lemele is verlengd tot maart 2024.

Met de zoektocht naar een nieuwe plek geeft het college van burgemeester en wethouders gehoor aan het verzoek uit december van voogdijinstelling stichting Nidos. Sinds 7 november 2022 verblijven 48 amv’s in hotel Paping. De minderjarige vluchtelingen zijn door hun landen van herkomst kansrijk voor een verblijfsvergunning. De gemeente schat dat dit proces nog zes tot negen maanden gaat duren.

Na verblijfsvergunning

Daarnaast heeft Nidos ook het verzoek gedaan om ongeveer de helft van deze groep na het verkrijgen van de verblijfsvergunning in Ommen te laten vestigen als statushouders. De resterende jongeren zouden dan in overleg in de regio worden ondergebracht, bijvoorbeeld in omringende gemeenten. De opsplitsing van de groep is bedoeld om de integratie te bevorderen. Het college heeft besloten ook mee te werken aan dit verzoek.

Na het krijgen van een verblijfsvergunning worden de jongeren door Nidos opgevangen in woongroepen van 4 tot 12 personen met begeleiding. Het is de bedoeling dat ze onderwijs in de regio gaan krijgen. Op dit moment gebeurt dat in hotel Paping. Doelstelling van Nidos is om de jongeren zoveel mogelijk stabiliteit te bieden door verblijf zoveel mogelijk in één regio voort te zetten, voor snelle integratie en acceptatie in de samenleving.

Behalve de 48 amv's in hotel Paping heeft Ommen sinds oktober een noodopvanglocatie voor 40 asielzoekers in een vleugel van het gemeentehuis. Deze noodopvang is eerder op verzoek van het COA verlengd tot april 2023.

Opvang Oekraïners in Lemele

Ook de opvang in voormalig zorghotel de Imminkhoeve in Lemele wordt langer voortgezet. De circa 200 Oekraïense vluchtelingen kunnen daar tot maart 2024 blijven. Deze locatie ging op 11 maart 2022 van start en biedt onder andere plek aan zorgbehoevende Oekraïners.

Burgemeester Hans Vroomen: ,,Er is geen perspectief dat de oorlog in Oekraïne op korte termijn zal worden beëindigd. Daarnaast is er nog steeds een tekort aan opvangplekken in Nederland en neemt de instroom onverminderd toe. Daarom heeft het college besloten de opvang te verlengen.”

De Imminkhoeve is doorgaans vol en daarom kan de capaciteit worden uitgebreid naar 220 plaatsen. Alle leerplichtige kinderen gaan naar school en een deel van de bewoners heeft werk in de regio.

Inwoners van Lemele hebben op 31 januari een brief ontvangen over de verlenging. Daarin zijn ze uitgenodigd voor een inwonersbijeenkomst in februari. Het hier onderbrengen van de 48 amv’s uit Ommen is niet aan de orde.

