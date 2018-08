Ommenaar berust in sluiting Univé-winkel

De Brugstraat in hartje Ommen, op de hoek van de Kruisstraat. Het is deze dinsdagmiddag rond enen gezellig druk in de winkelstraten. Logisch, want het is volop vakantie en ook nog eens marktdag. In een half uur tijd lopen vier vijftigplussers de verzekeringswinkel van Univé binnen. Eerst een man, daarna een vrouw, en tot slot een echtpaar, met papieren in de hand. Nu kan het nog, over twee weken gaan de deuren definitief dicht en verwijst Univé klanten naar de vestiging in Dalfsen.

,,Ze houden helemaal geen rekening met hun klanten en medewerkers'', zegt Jan Heerdink als hij weer naar buiten komt en zijn fiets van het slot haalt. ,,Dat heb ik net ook tegen die medewerker gezegd. Zelf kan ik nog wel overal komen'', vervolgt de 69-jarige Ommenaar, ,,maar voor veel ouderen is dat lastig. De service wordt steeds minder. Vanaf 1 september zouden we voor rechtstreekse contacten met een Univé-medewerker naar Dalfsen moeten, terwijl dat dorp veel kleiner is dan Ommen. Er is alleen naar de kosten gekeken, en naar de afstanden. Binnen een straal van circa 25 kilometer moet iedereen terecht kunnen bij een winkel van Univé.''

Vuist maken

Nu kon Heerdink nog even binnenwandelen in zijn eigen stad, met een vraag over het verzekeren van een e-bike. ,,Ik ben al jaren bij Univé verzekerd, als ik maar betaal kan ik overal terecht natuurlijk... Maar als klant sta je in feite ook machteloos. Eigenlijk zou je samen met de andere Ommer klanten een vuist moeten maken en met z'n allen onze verzekeringen bij Univé opzeggen, dan zouden ze vast wel op dat besluit terugkomen.'' Maar de Ommenaar berust in het aanstaande vertrek van zijn verzekeraar. ,,Ik denk dat ik straks wel naar Dalfsen ga, als dat nodig is. Want ik kan ook online wel uit de voeten. Maar voor veel ouderen wordt dat moeilijker. Ik denk daarom dat dit Univé wel klanten gaat kosten.''

Minder bezoek

Univé Stad en Land sluit vanaf 1 september negen van haar twintig winkels, omdat steeds minder klanten die vestigingen bezoeken. ,,We vinden persoonlijke dienstverlening belangrijk. Maar we zien ook dat klanten steeds meer gebruikmaken van andere communicatiekanalen. Contact met onze klanten verloopt meer en meer via telefoon, app, e-mail en internet'', stelt directievoorzitter Pieter-Jan Varekamp. Ook liggen sommige winkels relatief dicht bij elkaar. Daarom streeft de verzekeraar naar een 'betere spreiding' van de winkels, met name in Overijssel en Gelderland.

Negen dicht

Univé Stad en Land sluit per 1 september in haar regio de winkels in Vollenhove, Ommen, Elburg, Nijverdal, Deventer en Ter Apel. Als binnenkort in Elst een nieuwe winkel wordt geopend sluiten ook de vestigingen in Arnhem en Nijmegen. De winkel in Winschoten opent alleen nog op afspraak voor zakelijke klanten.

Twaalf over

In Overijssel, Gelderland en Oost-Groningen kunnen klanten straks nog in twaalf winkels binnenlopen: Staphorst, Dalfsen, Kampen, Raalte, Epe, Apeldoorn, Twello, Zutphen, Elst, Hoogezand, Stadskanaal en Hoogeveen. Met die indeling is er in een straal van zo’n 25 kilometer een Univé-winkel in de buurt.

Medewerkers