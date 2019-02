Ommenaar Roel Gaasbeek (75) drievoudig atletiekkampioen

Roel Gaasbeek uit Ommen rent op zijn 75ste nog allerlei atletiektitels bij elkaar. Op het NK Indoor voor Masters 75+ in Apeldoorn won hij drie loopafstanden in zijn categorie. Tot zijn eigen grote verbazing. ,,Ik ben nog niet helemaal fit, ik was zonder hoge verwachtingen naar Omnisport in Apeldoorn gegaan maar torende er toch bovenuit.’’ De sportschoolhouder, lid van de atletiekvereniging Veteranen Nederland, geniet nog altijd van sportieve uitdagingen.

De in Wageningen geboren Gaasbeek kwam in Witharen in aanraking met atletiek. ,,Mijn vader was daar schoolhoofd. Achter de school lag een waterbak, waar ik een springbak van maakte om het verspringen mee te oefenen. Daarna verhuisden we naar Kampen, waar ik bij de gymnastiekvereniging ging. Maar daar kon je geen atletiek doen. Met vijf man hebben we toen een atletiekclub opgericht, op mijn achttiende werd ik daar atletiektrainer.’’

Op welke nummers bent u Nederlands kampioen?

,,Op de 60, 200 en 400 meter. De 60 meter liep geweldig. Daarna was de 400 meter afzien, maar ik werd toch eerste. De 200 won ik ook, daar versloeg ik een man die midden in de chemokuren zat. Daar heb ik verschrikkelijk veel respect voor! Op de 1500 meter was ik leeg, daar werd ik tweede. Met een tijd van 7 minuut en 12 seconden... Dat zint me niet, daar kan wel bijna een minuut van af. Maar ik heb vorig jaar een luchtweginfectie opgelopen, waar ik vooral op de langere afstanden nog steeds last van heb, want dan kom ik adem tekort. Ik heb me wel teruggeknokt, maar er zit nog steeds wat schimmel in mijn longen.’’

Was u al eens eerder Nederlands kampioen?

,,Twee jaar geleden ben ik op twee nummers kampioen bij de 70-plussers geworden. Dat was op de 1500 meter en bij het verspringen.’’

Op welke titel bent u het meest trots?

,,Dat is de 60 meter, die liep ik in een tijd van 10,10 seconden. Daar heb ik ook echt een medaille mee gewonnen. Normaal krijg je een certificaat op het podium met daarop je resultaat, maar omdat ik binnen de ‘medaille-limiet’ van 10,41 seconden bleef kreeg ik hiervoor ook een medaille.’’

Hoe blijft u zo fit?

,,Ik train een paar keer per week, buiten met de loopgroep en binnen in sportschool Sportrijk en CrossFit die ik samen met mijn zoon en schoondochter in Ommen run. Daar werk ik nog hele dagen, samen hebben we het naar ons zin.’’

En wat zijn uw doelen voor het volgende NK?

,,Op het bedrijventerrein bij de sportschool train ik ook regelmatig met speer en kogel, vroeger heb ik ook tienkamp gedaan. De volgende keer wil ik ook meedoen op de drie werpnummers, speer, kogelstoten en discuswerpen. En als die luchtweginfectie helemaal over is wil ik ook die 1500 meter weer proberen te winnen. Volgend jaar moet het beter!’’