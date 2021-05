Ommens Mooiste moet nieuwe fietsroute langs ‘unieke plekjes’ worden

Video Caravanka­ra­vaan strijkt neer op campings in het Vechtdal: ‘Lachende mensen, blije kinderstem­men, maar denk aan corona!’

2 mei Op de eerste echte zaterdag van de meivakantie wordt het Vechtdal overspoeld met caravans. Zo ook De Kleine Wolf in Ommen, waar eigenaar Anne-Sophie Kat de gastenstroom in goede banen probeert te leiden. De stemming is opperbest, maar corona ligt altijd op de loer. ,,Draag een mondkapje, houd de anderhalve meter in acht en ga niet bij andere huishoudens zitten.”