Ommer college: ‘Handhavingsplan voor nieuwe woonvorm Veldzicht nog te prematuur’

Verkeervei­li­ger Zwolseweg in Ommen laat nog even op zich wachten

26 oktober Vooral in de zomer is het een drukte van jewelste: op de Zwolseweg in Ommen, tussen de Stationsweg en pakweg Het Laer. Omwonenden willen dat de verkeersveiligheid snel wordt aangepakt. Daarom vroeg de gemeenteraad om een onderzoek naar de mogelijkheden. Maar het college van B & W wil met de uitvoering van de wegaanpassing nog even wachten.