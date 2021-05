Ommer college kiest voor verkeersknip in Vechtkade: bestemmingsverkeer kan centrum nog bereiken

Ommen herdenkt overleden Frits Volkerink (63), die als populaire techniekle­raar in Emmeloord tot het laatst positief bleef: ‘Geloof in jezelf’

25 mei De 63-jarige Frits Volkerink is afgelopen maandag na een ziekbed van een jaar in Ommen overleden. Hij hielp bij de jaarlijkse Vechtgenotenrit en de plaatselijke EHBO-vereniging en als docent van de Bonifatius-school in Emmeloord leerlingen op weg naar hun toekomst. Een graag geziene gast, die op een bijzonder eerbetoon kan rekenen.