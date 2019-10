Ommer college wil bezuinigen op beheer en onderhoud van begraafplaatsen

Aanleiding is de daling van het aantal begravingen in de gemeente. De inkomsten daalden met ruim 50.000 euro in 2018, terwijl de kosten van onderhoud en beheer dezelfde bleven. Op verzoek van de gemeenteraad liet het college van burgemeester en wethouders bekijken hoe de kosten weer dichterbij de inkomsten kunnen komen.

Geen tariefsverhoging

In de gemeente Ommen zijn drie begraafplaatsen: Beerzerhaar in Beerzerveld, Laarmanshoek en de begraafplaats aan de Hardenbergerweg, beide in Ommen. Verhogen van de tarieven vindt het college geen oplossing. Want in vergelijking met omliggende gemeenten zijn de Ommer tarieven al aan de hoge kant.

Begraven kost 875 euro op de Beerzerhaar en Laarmanshoek, en op de natuurbegraafplaats Hoogegraven 595 euro. Ter vergelijking: in Dalfsen kost begraven 638 euro. De grafrechten in Ommen voor een periode van 30 jaar kosten voor een 1-laags graf bijvoorbeeld op de Beerzerhof 2.063 euro. In Dalfsen gaat het dan om een bedrag van 1.426 euro.

Als de tarieven in Ommen omhoog gaan is het aannemelijk, zegt het college, dat mensen dat meenemen in de overweging te begraven of te cremeren. Het zal hun keuze beïnvloeden.

Beheerder

Beter is het daarom te kijken of kosten van het dagelijkse beheer en onderhoud omlaag kunnen. In de praktijk betekent dit dat het aantal uren dat er een beheerder op de begraafplaatsen aanwezig is, vermindert. Het gaat dan in eerste instantie om een bezuiniging op de functies als aanspreekpunt, daarna pas op het onderhoud. De service tijdens de begrafenissen blijven gelijk.

De lagere bezetting kan er wel toe leiden dat het onderhoudsbeeld op sommige momenten wat lager zal zijn.