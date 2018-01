Ommer fysiotherapeut Erik Wink opnieuw naar Olympische Spelen

De Ommenaar gaat als fysiotherapeut naar de Olympische Spelen in PyeongChang, Zuid Korea. Wink is verbonden aan schaatsteam Clafis, met daarin Olympiagangers Jorrit Bergsma, Bob de Vries en Irene Schouten. Ook de Amerikaanse Heather Richardson, partner van Jorrit Bergsma en Canadese Olivier Jean schaatsen voor team Clafis. Op de Spelen komen zij uit voor respectievelijk Team USA en Team Canada. ,,Wij gaan voor de medailles, uiteraard. Maar het is ook heel bijzonder om daar namens ons land te staan bij die ceremonies en achter de schermen. We gaan natuurlijk met zijn allen, met 32 sporters en 48 man begeleiding als Team NL. Alle sporters krijgen hun eigen coach mee, dan is het afhankelijk van wie zich plaatst hoeveel plekken er over blijven voor andere begeleiders."

Bij de Olympische Spelen in Sotsji vier jaar geleden was Wink er ook al bij. ,,Een indrukwekkende ervaring. Het is natuurlijk vier weken keihard werken. Maar toen we Jorrit Bergsma het goud op de 10 km zagen winnen, voelde ik dat ook in heel mijn lijf", herinnert hij zich het hoogtepunt. In het dagelijks leven heeft hij Podologic, een praktijk voor podotherapie met locaties in Ommen, Dedemsvaart en Wierden. ,,De fysiotherapie van de schaatsers doe ik erbij. Dat is tegen een onkostenvergoeding."

Wat gaat er allemaal mee in de koffers van de fysiotherapeut? Aan de hand van vier dingen vertelt Wink over zijn Olympische avontuur.

Massagetafel op kofferformaat

,,Deze heb ik speciaal uit Amerika gehaald, omdat met vliegen niet als 'odd luggage' mee hoeft. Dat is altijd heel veel gedoe. Deze kan als koffer ingecheckt worden. Van alle sporters die erop komen vraag ik of ze hun handtekening op de onderkant zetten. Dat is wel bijzonder. De namen die me het meest dierbaar zijn, zijn toch de sporters die ik het vaakst behandel. Daar heb je gewoon een intensere band mee."

Veertjes voor klapschaatsen.

Een stel veertjes voor de klapschaatsen

,,Wat Ronald Mulder overkwam in Salt Lake City kun je je op zo'n Olympisch toernooi niet veroorloven. Als enkele minuten voor de start een veertje van je schaats breekt, gebeurt er wat met zo'n sporter. Dat moeten wij voorkomen. Ik heb daarom die veertjes nu standaard in de tas, samen met veters, tape en antidrukschuim. Onze taak is zorgen dat de sporter zich optimaal kan voorbereiden en dat er niets mis gaat. Dat ze niet naar hun bidon hoeven zoeken, of op zoek moeten naar een veiligheidsspeld als de rits van hun pak kapot is.

Een zak vol speldjes en 'klompjes' van Team NL om te ruilen met andere Olympiagangers

,,Dat doen veel mensen, met elkaar speldjes ruilen die de landenteams ter gelegenheid van de Spelen laten maken. Ik had van heel veel landen een speldje verzameld bij de OS in Sotsji. Ik had zelfs een uiterst zeldzaam speldje van Argentinië bemachtigd. Na de medaille-uitreiking van de 5 km door Koning Willem Alexander, kwam ik in gesprek met hem en Maxima. Zij vertelde dat zij van Amalia opdracht gekregen had zoveel mogelijk speldjes van andere landen te verzamelen, maar dat het moeilijk was omdat ze maar drie dagen in Sotsji waren. Toen heb ik - met een beetje pijn in mijn hart - mijn speldje van Argentinië aan haar gegeven.”

Klompjes en speldjes om uit te delen en te ruilen.

Een feloranje nekkussen van TeamNL voor de reis

,,De trip naar PyeongChang is ontzettend goed georganiseerd. Ze denken aan alle details. Zelf hoef ik alleen maar wat onderbroeken en een toilettas mee te nemen. De kleding is helemaal voorgeschreven. Ik heb wel een boek bij me, een i-pad en mijn telefoon natuurlijk. Maar voor de thuisblijvers hebben ze ook uitgebreid een formulier met alle informatie met wie ze contact op kunnen nemen. Ook voor ons zijn hele draaiboeken wie we moeten bellen als we bijvoorbeeld niet op tijd op het vliegveld kunnen komen."