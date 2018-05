Ommer jongeren brengen hun dromen in beeld

De organisatie heeft bij de basisscholen het Kardoen en het Palet het project gepresenteerd. Onder andere via een filmpje waarin goochelaar Magic John, die ook in de Strangen woont, uitlegt hoe hij zijn droom kon realiseren. Tijdens die presentaties bleek dat de scholieren ook vele dromen koesteren.

Kunstwerk

Deelnemende jongeren mogen hun droom 'visualiseren' door middel van een kunstwerk, foto of een andere creatie. Dat gebeurt in een 'droomworkshop' onder leiding van de Ommer kunstenaar Azat Malikov, die daar meer lokale kunstenaars bij wil betrekken. Nadat de jongeren hun droom duidelijk in beeld hebben gebracht, gaat een familielid, buurtbewoner of misschien wel bekende Nederlander hen coachen bij het realiseren daarvan.

Droomcoach

De 'droomcoach' zet daarvoor samen met de jongere de eerste stappen, daarna presenteren de deelnemers hun dromen op een ouderavond voor ouders en andere belangstellenden. Hoogtepunt van het programma moet een bijzondere midweek in groepsaccommodatie de Wolfskuil worden, aldus de organisatie. 'Ik en mijn droom' is een idee van de Wolfskuil, Ben Koenen BV en Sociaal Eigen Wijs, in samenwerking met Wijz Welzijn, de Veste, gemeente Ommen en wijkvereniging de Strangen. Het project wordt afgesloten met een 'droomfestival' in de wijk, waar de jongeren samen met de wijkbewoners vieren dat hun droom is uitgekomen.