Ommer kerken luiden noodklok voor klimaat

Exact twee minuten voor twaalf beginnen de klokken van alle kerken in Ommen te luiden. ,,We luiden de noodklok voor het klimaat’’, zegt Arend Spijker.

,,Vroeger werden de noodklokken geluid vanwege rampen en ander gevaar. Ook nu is het hard nodig om de klokken te luiden en de mensen bewust te maken van het gevaar dat onze planeet bedreigt.’’

De kerken in Ommen staan niet alleen in hun oproep meer na te denken over het klimaat. In heel Nederland hebben tal van kerken positief gereageerd op de oproep van Greenpeace om de klokken te luiden.

Opwarming

,,De Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt en de oogsten mislukken. Als er niets verandert, zal klimaatverandering een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Gevaarlijke opwarming van de aarde kan nog worden voorkomen, maar het is de hoogste tijd om in actie te komen’’, zegt Greenpeace.

Uit recent onderzoek door de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan en moet worden beperkt tot anderhalve graad. Een grotere verwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet.

Signaal

,,In Nederland merken we nu ineens wat de gevolgen zijn van een droge zomer, maar wereldwijd zijn er grote gebieden die al veel langer en erger onder de klimaatsveranderingen te lijden hebben’’, vervolgt Spijker. ,,Met het luiden van de klokken willen we een stevig signaal afgeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.’’

Wie voor de grote kerk in hartje Ommen staat hoort na verloop van tijd geen klokken meer luiden, er hangt alleen nog een spandoek van Greenpeace. ,,Het lijkt misschien niet veel, maar alle beetjes helpen’’, zegt Spijker hoopvol. ,,Iedere keer als dit onderwerp het nieuws haalt, gaan mensen meer nadenken over de problematiek.’’

Schepping

In de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Ommen, de thuiskerk van Spijker, is een werkgroep duurzaamheid actief. ,,We zijn een groene kerk en denken bewust na wat wij als kerkgemeenschap kunnen betekenen voor het milieu. Zo zijn we ook bezig met het aanpakken van de tuin rondom de kerk. Alle coniferen worden vervangen door meer streekeigen beplanting. Daarin zitten veel bessen en dat is goed voor de vogels en insecten. Als christenen hebben we de verantwoordelijkheid gekregen om goed om te gaan met de kwetsbare schepping.’’