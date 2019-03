Ommer minima kunnen al na drie jaar toeslag krijgen

Toen steunden alle partijen uitgezonderd de LPO het door PvdA’er Hilbert Moerman ingediende voorstel om de individuele inkomenstoeslag eerder toe te kennen dan Ommen tot dusver doet. Het huidige minimabeleid gaat uit van een aaneengesloten periode van zestig maanden (vijf jaar) waarin de uitkeringsgerechtigde maximaal 100 procent van de bijstand heeft verdiend om in aanmerking te komen voor een toeslag. Die zogeheten ‘referteperiode’ zou verlaagd moeten worden naar 36 maanden (drie jaar), zo droeg de gemeenteraad in november op aan het college.

Eenmalig

B en W hebben nu een voorstel ingediend om dat eenmalig te doen. Dat betekent dat een alleenstaande 387 euro extra kan krijgen, een alleenstaande ouder 495 euro, en gehuwden 553 euro. Dat zijn bedragen per jaar, bovenop de bijstandsuitkering. Dit collegevoorstel krijgt, wat na de met grote meerderheid aangenomen motie natuurlijk verwacht mag worden, brede steun in de Ommer raad. Volgens plaatsvervangend commissielid René van der Linde (PvdA) is het ,,geen overbodige luxe, maar een welkome tegemoetkoming die gebruikt kan worden voor een uitstapje of korte vakantie, maar ook om gemaakte kosten alsnog te kunnen betalen.’’

Buurgemeenten

Van der Linde wijst er ook op dat in omringende gemeenten de referteperiode al maximaal drie jaar is, in Dalfsen zelfs maar twee jaar. ,,Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt blijkt het voor een deel van onze inwoners toch erg moeilijk te zijn om passend werk te vinden en hiermee het inkomen te verhogen. Wanneer je in zo’n situatie zit of hier door omstandigheden in terecht bent gekomen, kan dit betekenen dat je jarenlang in een uitzichtloze situatie belandt waarin je het gevoel kunt krijgen er niet meer bij te horen in deze maatschappij. Voor deze doelgroep is het dan ook geen overbodige luxe dat niet na vijf jaar, maar na drie jaar leven op bijstandsniveau het een welkome tegemoetkoming is om een kleine bijdrage te ontvangen vanuit de gemeente om iets extra’s mee te kunnen doen.”

Witgoedregeling