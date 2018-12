Ommer oppositie wil vangrail in beruchte bocht Beerzerweg

In de beruchte bocht van de Beerzerweg in Ommen moet een vangrail worden geplaatst. Dat stelt VOV-raadslid Gerrit de Jonge, die schriftelijke vragen aan het Ommer college heeft gesteld naar aanleiding van meerdere ongevallen in de bocht van de Beerzerweg ter hoogte van de Zeesserweg en De Schammelte. Als hij vóór komende donderdag 18.00 uur geen antwoord krijgt van wethouder Leo Bongers dient hij die avond tijdens de raadsvergadering een motie in. Daarin draagt de Volkspartij Ommen Vooruit samen met de VVD, PvdA en D66 het college op een vangrail te plaatsen en het bebouwde-kombord te verplaatsen tot vóór de bocht.

,,Dat bord stond vroeger ook voor die bocht, maar bij de reconstructie van de kruising met de Zeesserweg en De Schammelte is dat bord verplaatst en dichter bij het Ommer centrum gezet, pas na de bocht’’, legt VOV-fractievoorzitter De Jonge uit. Die reconstructie werd in het najaar van 2016 uitgevoerd. ,,Als argument voor die verplaatsing noemde het college dat zulke borden dichterbij de bebouwde kom moesten staan. Maar dat is een non-argument, op meerdere plekken staan die borden ook op grotere afstand van de komgrens. Kijk maar naar de Coevorderweg, en zo zijn er veel meer plekken.’’

Drie ongelukken

In augustus ontstond er flinke ophef nadat in vier weken tijd drie auto's in deze bocht van de weg raakten en tegen dezelfde boom botsten. Naar aanleiding van politieke vragen en verhalen in onder meer de Stentor plaatste de gemeente vervolgens waarschuwingsbordjes in de bocht, witte vierkante borden met reflecterende rode driehoeken die aangeven dat een scherpe bocht nadert en bestuurders hun snelheid moeten aanpassen. Na overleg met de politie en verkeersdeskundigen van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) besloot de gemeente om het hierbij te laten en het idee om de borden bebouwde kom en 30-kilometerzone te verplaatsen tot vóór de bocht niet uit te voeren. ,,Als motivatie werd aangegeven dat de situatie aan de normen voldoet. Maar het is nogal gênant dat het college zegt dat het advies van de politie is opgevolgd, terwijl in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december uitgerekend een hondenwagen van de politie uit de bocht vloog. Dat bewijst dat de situatie verre van veilig is, immers, bestuurders van politievoertuigen krijgen een uitgebreide rijvaardigheidsopleiding. Dan ga je je toch wel achter de oren krabben hoop ik. Als de bocht aan de normen voldoet, kloppen die normen dan wel, zijn ze wel streng genoeg om zulke ongelukken te voorkomen?’’

Houten vangrail

De politiewagen belandde zoals gemeld uiteindelijk in de greppel voor een oude rivierarm van de Vecht. De bestuurder en politiehond konden ongedeerd uitstappen. Van de gecrashte voertuigen kwamen er meerdere tot stilstand in de greppel. ,,Vroeger stonden hier meer bomen, die zijn gekapt’’, geeft De Jonge een verklaring. ,,Hier moet een vangrail in de bocht worden geplaatst. Niet zo'n lelijke metalen, maar een houten vangrail zoals die ook zijn geplaatst langs de Rechterensedijk bij Dalfsen en de Hammerweg bij kasteel Eerde. Die passen goed bij de natuur.’’

Unaniem